Amarena | l’orsa star dell’Abruzzo che fa impazzire i turisti E il sindaco annuncia provvedimenti | «Lasciatela in pace»

(Di sabato 3 giugno 2023) La curiosità non è stata arginata dagli appelli né dai: il Comune abruzzese di Villalago è stato invaso da decine di persone, per lo più, accorsi per immortalare mamma orsacon i due cuccioli al seguito. Come spiega la Repubblica, sono già un paio di settimane che la famiglia viene avvistata nei dintorni del paese, che si trova all’interno del Parco d’Abruzzo. Lo stesso Parco che nei giorni scorsi aveva espressamente chiesto di «lasciare in. Ma pare che l’appello sia stato inascoltato: e così ildi Villalago, Fernando Gatta, ha deciso di integrare l’ordinanza adottata lo scorso 23 maggio. E quindi non solo sarà vietato illuminare l’animale, avvicinarsi, scattare foto ed alimentarlo (pena una sanzione che va dai 25 ai 500 euro). Ma è ...