Altamura | la vertenza Asl-confraternita Da ventuno anni

Leggi su noinotizie

(Di sabato 3 giugno 2023) Di Nino Sangerardi: Risale all’anno 2002 l’inizio del contenzioso tra Azienda Sanitaria Locale Bari e ArciSantissimo Rosario di. Tutt’oggi, giugno 2023, la diatriba a fronte di atti di pubblica evidenza non risulta conclusa. Si è in attesa della decisione in capo ai Giudici della Corte di Cassazione. Oggetto della: le modalità di esproprio della zona,proprietà dell’Arci, su cui è stato realizzato l’Ospedale della Murgia in territorio diprovincia di Bari. Ultimamente i vertici dell’Azienda sanitaria hanno dato mandato all’avvocato interno Gaetano Caputo di costituirsi in Cassazione e “ proporre tempestivamente controricorso avverso il ricorso promosso dall’ArciPio Sodalizio Santissimo Rosario”. Quest’ultima non ha ...