Almanacco del 03-06-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 giugno 2023)del giorno e stiamo a venerdì 2 Giugno Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa Ricorda i santi Marcellino e Pietro Martiri nome Marcellino diminutivo di Marcello fa parte di quella serie di nomi Latini ispirati al Dio Marte con il significato di sacro a Marte Pietro dal latino per stata salvata dal greco petros ha il significato di pietra comune a entrambe le lingue il proverbio ci dice chi non tiene conto dello spillo non avrà Miralago E vabbè è così i nativi oggi Il marchese de Sade sternuto Giulia Michelini Giulia Michelini addirittura Auguri Giulia e noi andiamo a fare tantissimi auguri ad Alessandra Enrico Damiana Claudia pure Claudia quanto quindi chiedo scusa buonissima giornata ciascuno di voi andiamo anche a salutare Loredana che dice che oggi si concede un drink Beata te salutiamo anche Francesca Sara e Simona andiamo a fare il ...