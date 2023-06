Alluvione Emilia Romagna e zanzare | Regione | Non rilevati virus | larvicida via drone

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 3 giugno 2023) Milano, 3 giu. (Adnkronos Salute) - "Le analisi dei campioni raccolti" in, colpita dall', da inizio maggio "non hanno rilevato la presenza di" veicolati dalle, "segno che al momento l'impatto di questi insetti è limitato a un 'effetto molestia', senza un rischio sanitario accertato". A comunicarlo la, annunciando che "una serie di indicazioni tecniche per rafforzare il controllo dellenelle zone alluvionate" sono state comunque definite dall'assessorato alle Politiche per la salute, "con la collaborazione del gruppo tecnico regionale dedicato alla prevenzione delle arbovirosi, e inviate ad Ausl e Comuni. Misure straordinarie che integrano il Piano regionale arbovirosi ...