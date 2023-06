Alessandro Impagnatiello | assassino a colpi di giustificazioni morali

Leggi su panorama

(Di sabato 3 giugno 2023) L’elemento che potrebbe aver fatto scaturire l’azione omicida dipotrebbe essere ravvisabile nel vissuto di perdita di controllo nella gestione della situazione sentimentale. Nello specifico gli imprevisti potrebbero essere stati ritenuti dal soggetto inaccettabili, e evitati per mezzo di specifici comportamenti finalizzati a scongiurare l’inatteso. La percezione che il proprio destino fosse fuori controllo, a seguito dello svelamento della relazione parallela e dell’interscambio tra le due donne, potrebbero averlo condotto all’azione delittuosa. Potrebbe essere così intervenuta una scissione che avrebbe consentito a, nel momento dell’omicidio, di tener conto della sola Tramontano, non prendendo, con grande probabilità, in considerazione l’esistenza del feto. Affinché ciò potesse aver luogo ...