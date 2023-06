Alessandro Impagnatiello a lavoro era chiamato “il lurido” | “Rubava i soldi dalla cassa del bar”

Omicidio Giulia, la madre diin lacrime: 'è imperdonabile. Ma non era così' Non è riuscita a trattenere le lacrime Sabrina Paulis, la madre di, il 30enne reo confesso dell'omicidio della compagna Giulia Tramontano , in un'intervista a 'La vita in diretta' su Rai1: 'Non oso immaginare i familiari di Giulia, la mamma ..., la mamma a La Vita in Diretta: 'Mio figlio è un mostro, chiedo perdono alla famiglia di Giulia' Roma, incendio in un palazzo a Colli Aniene: morto un 80enne, 3 ustionati ...'Baby dove sei Ci stiamo preoccupando tutti'. Domenica pomeriggio.ha ucciso Giulia Tramontano la sera prima. Ma dal suo cellulare parte questo messaggio rivolto alla compagna. Un tentativo di depistaggio, ricostruirà l'inchiesta sull'. ...

Giulia Tramontano e i messaggi su Alessandro Impagnatiello: «Lo chiamavano "Il lurido", al lavoro rubava» Open

Secondo quanto riferito ai carabinieri da un’amica e collega di lavoro di Giulia, il cui verbale è stato reso noto da La Repubblica, la ragazza, incinta al settimo mese, non solo aveva scoperto la ...Fotogramma Lucia Bellaspiga «Mentre io e Giulia ci confidavamo scoprendo che ci aveva tradite entrambe, Alessandro ha chiamato Giulia e lei lo ha invitato a raggiungerci. Ma lui non lo ha fatto, anzi, ...