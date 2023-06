Alessandro a Giulia | Che madre sei se vuoi che ci separiamo? I messaggi su WhatsApp

(Di sabato 3 giugno 2023) «Ma veramente prima ancora di far nascere un bambino tugià dividerci?farlo nascere con due genitori già separati ? Ma chesei!!! Ma te lo chiedi?». Il 25 maggio scorso...

Anche Michelle Hunziker interviene sul femminicidio diTramontano, 29 anni, incinta al settimo mese di gravidanza, uccisa dal fidanzatoImpagnatiello. Hunziker, da sempre in prima ...Le lacrime della madre di Impagnatiello: "è un mostro, è imperdonabile" La sorella di: ha saputo del tradimento a gennaio. Lo sfogo su Instagram: "è un mostro senza cuore"...È il messaggio che il 31 maggio, poche ore prima di essere arrestato per omicidio aggravato,Impagnatiello manda aTramontano , la sua fidanzata in realtà uccisa quattro giorni ...

Omicidio Giulia Tramontano, Pm: "Fidanzato ha cercato online come ucciderla" Sky Tg24

Giulia Tramontano sapeva del tradimento di Alessandro Impagnatiello, il compagno che una settimana fa l'ha uccisa al settimo mese di gravidanza. Ciononostante, dopo la confessione di lui, la ragazza 2 ...