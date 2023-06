Al Pacino vuole il test del Dna del quarto figlio per sapere se è suo

(Di sabato 3 giugno 2023) Alavrebbe richiesto ildel Dna sul futurodella propria compagna. L’attore sta per diventare padre a 83 anni. La sua compagna 29enne Noor Alfallah è incinta di otto mesi. Sembrerebbe una bella notizia, ma il divo di Hollywood sembra non averla presa altrettanto bene. La star di Scarface, infatti, avrebbe richiesto la prova genetica sul nascituro, che sarebbe il suo, per sincerarsi che sia suo. «A differenza di Robert De Niro,non l’ha pianificato affatto. In realtà pensava che la relazione con Noor Alfallah fosse finita molto tempo fa» si legge in un articolo del sito specializzato Showbiz 411. Il rapporto tra i due, infatti, si sarebbe interrotto all’inizio dello scorso anno, il che farebbe sospettare che il pargolo possa non essere ...

"A differenza di Robert De Niro,non l'ha pianificato affatto. In realtà pensava che la relazione con Noor Alfallah fosse finita molto tempo fa" si legge in un articolo del sito specializzato ...

La giornalista del Daily Mail Jaci Stephen ha criticato aspramente Robert De Niro e Al Pacino per aver avuto figli in avanzatissima età ...«Ci è stato detto che Al Pacino non aveva idea fino a 2 mesi fa che la ragazza fosse incinta e quando lo ha scoperto è rimasto scioccato ...