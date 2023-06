Al ministero della Difesa regna il caos Prigozhin svela il bluff del Cremlino

(Di sabato 3 giugno 2023) Il capo del gruppo mercenario russo Wagner, Yevgeny, ha nuovamente attaccato ilrusso. Ildi Mosca sta fallendo in vista del bombardamentoregione di confine di Belgorod, ha dettosu Telegram. «Ilnon è in grado di fare nulla. Nelil», ha commentato, aggiungendo di essere pronto a intervenire nella regione con le sue truppe Wagner se i militari russi non avessero ristabilito «rapidamente» l'ordine. Le persone hanno bisogno di protezione, ha affermato ancora, sottolineando che l'esercito russo deve fornire munizioni al gruppo Wagner «altrimenti, come si suol ...

Inoltre, 'è stata richiesta alSalute un'autorizzazione in deroga per poter usare i droni per la distribuzione del prodotto larvicida, date le difficoltà operative nel raggiungere da ...Inoltre, "è stata richiesta alSalute un'autorizzazione in deroga per poter usare i droni per la distribuzione del prodotto larvicida, date le difficoltà operative nel raggiungere da ...Come da progetto, l'intervento, finanziato dalCultura (Mic) con 800.000 euro, ha portato alla riconfigurazionestrada con la creazione di una piazza pedonale e alberata a sud - ...

Difesa, l’emendamento al decreto Pa per riorganizzare il ministero ritirato dopo le polemiche Il Fatto Quotidiano

Il capo del gruppo mercenario russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha nuovamente attaccato il ministero della Difesa russo. Il ministero di Mosca sta ...Milano si conferma in testa alla classifica dei comuni italiani che hanno registrato i più alti proventi grazie alle multe stradali. (ANSA) ...