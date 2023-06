Agroalimentare | imprese chiedono fondo europeo per gli investimenti

Leggi su ildenaro

(Di sabato 3 giugno 2023) Per limitare le conseguenze economiche della pandemia sul settore agricolo impegnato a garantire la sicurezza alimentare, l’Unione Europea non ha mobilitato fondi aggiuntivi dal proprio bilancio. “Anche per favorire la transizione verso la neutralità climatica, occorre limitare il più possibile il ricorso agli aiuti concessi a livello nazionale. Come richiesto dall’Italia, serve invece la costituzione di unper incentivare gli. Il punto potrebbe essere trattato in occasione della sessione dei capi di Stato e di governo in programma il 29 e 30 giugno”. Lo riferisce Confagricoltura nella sua nota settimanale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.