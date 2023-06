Adelaide De Martino presto mamma | ecco il sesso e il nome del suo bebè

Leggi su diredonna

(Di sabato 3 giugno 2023)De, sorella di Stefano De, saràper la prima volta, come ha annunciato lei stessa a maggio 2023, in occasione della Festa della, giorno in cui si era fatta ritrarre insieme alle donne della sua famiglia, pronte a sostenerla in questo momento così importante. Ilè frutto dell’amore con Diego Di Domenico, produttore e manager già padre di una bambina nata da un legame precedente. L’uomo, 34enne e nipote d’arte di Enzo di Domenico, cantautore e paroliere napoletano, è un organizzatore di eventi e segue in prima persona la carriera di diversi artisti partenopei. In passato, lui ha avuto modo anche di collaborare per ben sei anni in veste di produttore al programma Made in Sud, condotto proprio dal suo attuale cognato ed ex ...