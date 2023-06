Addio a Philippe Pozzo di Borgo | è morto l’imprenditore che ispirò il film “Quasi amici”

(Di sabato 3 giugno 2023)ditetraplegico cheilcampione di incassi in Europa, oltre dieci anni fa, si è spento all’età di 72 anni a Marrakech, in Marocco. A prestargli il volto sul grande schermo nel 2011 fu l’attore François Cluzet, co-protagonista insieme a Omar Sy che interpretava il suo badante. La pellicola fu uno dei più grandi successi del cinema francese nei tempi recenti e fece conoscere la storia didianche fuori dai confini nazionali. Anche nel nostro paese la pellicola ebbe un considerevole successo, oltreché in altri paesi europei.dicon il suo badante (alle spalle) e con gli attori e ...

... salutandocon un triste tweet: " Abbiamo appena appreso con grande tristezza della morte del nostro amicoPozzo di Borgo. Accettando di far adattare la sua storia a 'Intouchables' ...Dopo un incidente in parapendioera rimasto paralizzato dal collo in giù, ma la sua resilienza e il suo attaccamento alla vita colpirono molto i registi Éric Toledano e Olivier Nakache.

Addio a Philippe Pozzo di Borgo, 72 anni, ispiratore del film "Quasi amici" RaiNews

Era nobile e viveva una vita tranquilla nella sua residenza estera. La sua triste storia ispirò il capolavoro cinematografico francese "Quasi amici".Philippe Pozzo di Borgo, l'imprenditore tetraplegico che aveva ispirato il film Quasi amici, è morto a Marrakech all'età di 72 anni ...