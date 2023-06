Accoltella la moglie e poi si dà fuoco davanti all’ospedale dove è ricoverata | 30enne morto a Brindisi

(Di sabato 3 giugno 2023) Hato la, poi, dopo 48 ore in cui si era reso irreperibile, è ricomparsoPerrino di, si è versato addosso della benzina e si è dato. Così èAbdo Badraou, ricoverato mercoledì nella rianimazione della struttura pugliese dopo aver compiuto il gesto estremo. Due giorni prima di uccidersi, l’uomo aveva primato laa Galatone, in provincia di Lecce, poi le aveva versato dell’alcol sul volto dandole, prima di darsi alla fuga. Quando è ricomparso, proprio mercoledì, ilsi è presentatono con un orsacchiotto in mano, tentando di entrare nei reparti fuori dall’orario di ...

L'ospedale Perrino di Brindisi dove è ricoverata ladell'uomo che si è dato fuoco I soccorsi. Uno dei vigilanti intervenuti con gli estintori per spegnere le fiamme che lo stavano avvolgendo è ...Riaccoglie il marito in casa, lui le dà fuoco e la: lei è gravissima. In fuga un 32enne marocchino Si dà fuoco fuori dall'ospedale L'aggressione ai danni dellaera avvenuta nella ...Le probabili formazioni Sport [ 31/05/2023 ] Coltivano marijuana in un bunker: arrestati in due Cronaca [ 31/05/2023 ] Brucia ela, poi sparisce: trovato. Ha tentato di darsi fuoco ...

Accoltella la moglie e si dà fuoco davanti all'ospedale di Brindisi ... Fanpage.it

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...L'uomo 48 ore prima di quel gesto aveva accoltellato la moglie a Galatone, in provincia di Lecce, e le aveva versato alcol sul volto dandole fuoco redendosi irreperibile alle forze dell'ordine.