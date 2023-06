(Di sabato 3 giugno 2023) In attesa di poter capire davvero qualcosa della generazione Zeta, degli adolescenti vittime e “carnefici”, bisogna occuparsi di una grave emergenza e conseguente polemica politico-istituzionale fr... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Sul versante russo - ucraino scambio di attacchi con droni su Kiev prima e su Mosca, questi ... munizioni e giubbotti anti proiettile CASA NOSTRA Adun sedicenne accoltella la ......da qualche mese straparlano in assemblee alla Sapienza dal contenuto vicinissimo all'eversione... Leggi anche 'Per favore Professoressa, può bocciare mio figlio', il caso die il ......un parere dopo l'aggressione dello studente che ha accoltellato la sua insegnante ad. ... Ricorda quando diceva che i ragazzi devono agire con umiliazione, esi è corretto perché ...

Abbiategrasso e poi Il disagio psichico dei minori senza welfare Il Foglio

Il procuratore: "Nessuna riflessione critica per il gesto che ha commesso". Lo stupore dell'avvocato Resterà in carcere lo studente di 16 anni che lunedì scorso ha accoltellato la professoressa in cla ...Le testimonianze dei compagni di classe. Il 16enne in carcere per tentato omicidio aggravato. Non ha spiegato i motivi dell’accoltellamento ma ha riconosciuto la propria responsabilità. L'ipotesi di u ...