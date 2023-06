A Sant' Antimo il funerale di Giulia | preghiera a ogni messa

(Di sabato 3 giugno 2023) Saranno celebrati a, in provincia di Napoli, i funerali diTramontano, la ventinovenne incinta di sette mesi uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello nella loro casa di Senago, ...

Giulia Tramontano, parla lo storico sacerdote di Sant'Antimo: "La legge non lo dice, ma si tratta di duplice omicidio" ...I funerali di Giulia Tramontano, la 29enne incinta uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello nel Milanese, si terranno a Sant'Antimo ...