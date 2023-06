A Napoli la seconda Conference Campania Malattie Croniche | si parlerà di Fibromialgia

(Di sabato 3 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa, sindrome/patologia riconosciuta dall’OMS dal 1992. È il tema intorno al quale si accenderanno i riflettori venerdì 16 giugno alle ore 15.00 presso la Sala Consiliare del Comune di, in via Verdi, nel corso della2023. Un momento importante organizzato dall’Associazione AISF(Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica) e da Cittadinanzattivadove, quest’ultima, si è attivata facendo un’indagine civica per l’impiego e la destinazione dei fondi, ripartiti dal Governo e destinati alle Regioni, dedicati allo studio, alla diagnosi e alla cura della. Ad oggi, purtroppo, sottolineano gli attivisti di ...

... lanel giro di pochi mesi; Corona voleva archiviare già nel novembre scorso, perché in ...avrebbe dato tutto l'aiuto' La Giglio si era opposta e il giudice per le indagini preliminari di...Dallaltro lato della classifica troviamo Catanzaro, che ha incassato con le multe l8,5% in meno sul 2021,( - 7,6%), Torino ( - 2,6%). Le multe stradali si confermano un tesoretto per i comuni ...... con un foulard al collo, il 13 settembre 2016, nell'abitazione della madre, a Mugnano (), e ... lanel giro di pochi mesi. Corona voleva archiviare già nel novembre scorso, perché in ...

Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 2 al 4 ... NapoliToday

Nel suo consueto editoriale per il Corriere dello Sport, il giornalista Alberto Polverosi ha riservato grandi elogi al MVP del nostro campionato ...In virtù della trasmissione della partita dalle 19.15, i previsti dispositivi di viabilità entreranno in vigore due ore prima.