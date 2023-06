6 lettiere autopulenti che fanno sparire per magia i bisogni del tuo gatto

(Di sabato 3 giugno 2023) Hanno un'autonomia di 10 o 15 giorni e curano l'igiene del felino di casa mentre non ci sei. Ecco quanto costano e come funzionano

Lettiere autopulenti Meglio di no Kodami

Grazie a Scopefree di Petsafe si può lasciare a casa il gatto per tutto il giorno senza eccessivi problemi. Visto che la sabbia dura “molte settimane” (dice PetSafe) è immaginabile pensare che il ...Anche con le giuste precauzioni, lasciandogli a disposizione una fontanella di acqua fresca e una lettiera autopulente, anche il gatto più indipendente non dovrebbe essere lasciato da solo per più di ...