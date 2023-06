2 giugno | Mattarella accoglie fragili nei giardini del Quirinale

Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha salutato nel pomeriggio i circa 2000 cittadini che hanno visitato i Giardini del Quirinale in occasione del 2, Festa della Repubblica. L'apertura al pubblico dei Giardini è stata ...Un 2all'insegna della concordia istituzionale e della solidarietà. Foto di gruppo di buon mattino ... la 77esima, la nona dell'era(che eguaglia così il "record" di Giorgio Napolitano)......organizzata nei giardini del Quirinale il 1per la festa della Repubblica. C'erano tutti i ministri del governo Meloni, alcuni per la prima volta invitati dal presidente Sergio. C'...

I primi cittadini di Malnate, Luino, Varano Borghi a Fagnano Olona in trasferta ieri nella capitale insieme ad altri 300 colleghi da tutta Italia: «Abbiamo potuto salutare il presidente Mattarella e a ...Scroscìo di applausi e di emozioni, per un evento decisamente riuscito, andato in scena ieri sera, venerdì 2 giugno, a Villa Filanda a Cuorgnè.