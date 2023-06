(Di sabato 3 giugno 2023) Roma, 3 giu (Adnkronos) - "Queste assurdità sono insopportabili.in ogni gesto un segno delchesvilisce in primo luogo la memoria di un'epocale tragedia. Per preservare il ricordo delle nefandezze dele l'ammonimento che ne discende, dobbiamo smetterla con le". Lo scrive su Twitter Carlosull'ultima polemica sul 2

Ecco la prima volta di Elly Schlein al Quirinale per il dueSchlein, in primi cento giorni ... A fronte dei pronunciamenti di altre forze politiche come il Terzo Polo die Renzi, ...... ma di "quella ucraina" in un "2di guerra". Una Ucraina aiutata anche dall'Italia a ... Magari il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte o Carloe Matteo Renzi, come ha ...Letizia Moratti punta alle Europee, cone Renzi alleanze oltre il Terzo Polo. È arrivato il ... Ancora pressioni della commissione Ue per il Mes, il 30il voto alla camera. A Torino si è ...

Ultimo'ora: 2 giugno: Calenda, 'assurdo immaginare fascismo che ... La Svolta

2 giugno: Calenda, 'assurdo immaginare fascismo che avanza, basta buffonate' Roma, 3 giu (Adnkronos) - "Queste assurdità sono insopportabili. Immaginare in ogni gesto un segno del fascismo che avanza ...Roma, 3 giu (Adnkronos) – “Queste assurdità sono insopportabili. Immaginare in ogni gesto un segno del fascismo che avanza svilisce in primo luogo la memoria di un’epocale tragedia. Per preservare il ...