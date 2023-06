Zelensky | Italia e Ucraina insieme per una pace giusta | Putin | Nostri nemici vogliono destabilizzarci | lo impediremo

(Di venerdì 2 giugno 2023) 02 giu 14:08 Cremlino: non ci sono le condizioni per negoziare con Kiev Le parole disull'adesione dell'alla Nato mostrano l'incapacità di Kiev nel voler risolvere i problemi al ...

02 giu 09:25: Ucraina e Italia insieme per una pace giusta 'Congratulazioni a Giorgia Meloni e al popolo italiano per la Festa della Repubblica Italiana. Apprezziamo la solidarietà e il pieno supporto dell'Italia nella difesa della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina. Oggi l'Ucraina lotta per i valori europei di democrazia e libertà, che condividiamo con il popolo italiano". Ha scritto, in un messaggio su Twitter, Volodymyr Zelensky.

La guerra in Ucraina giunge al giorno 464. Nella notte nuova "ondata di attacchi" su Kiev. L'Ucraina "ha il diritto di difendersi", afferma il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.