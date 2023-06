Zelensky | Italia e Ucraina insieme per una pace giusta | 484 bimbi uccisi dall' inizio della guerra

...l'nella difesa della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina. Oggi l'Ucraina lotta per i valori europei di democrazia e libertà, che condividiamo con il popolo italiano". Ha scritto,...Zelenksy: 'Congratulazioni a Meloni eper Festa Repubblica' Il presidente ucrainofa le sue congratulazioni a GiorgiaMeloni e al popolo italiano per la Festa della Repubblica Italiana:...02 giu 09:25: Ucraina einsieme per una pace giusta 'Congratulazioni a Giorgia Meloni e al popolo italiano per la Festa della Repubblica Italiana. Apprezziamo la solidarietà e il ...

Come in ogni guerra si fanno i conti e questi numeri sono quelli che sconvolgono di più. Gli scontri tra Russia e Ucraina sono arrivati al giorno 464, più di un anno di terrore e morte che non sembra ..."Congratulazioni a Giorgia Meloni e al popolo italiano per la Festa della Repubblica Italiana", così il presidente ucraino Zelensky ...