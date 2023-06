Zakaria saluta il Chelsea e prepara il ritorno alla Juve | le sue parole

Con i Blues,ha totalizzato 11 presenze in tutte le competizioni , mettendo a segno una rete nel match di Champions tra il Chelsea e la Dinamo ...Commenta per primo Denissi appresta a tornare alla Juventus per fine prestito. Il centrocampista svizzerocosì il Chelsea: 'È stato un periodo difficile, ma ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto. ...Con i Blues,ha totalizzato 11 presenze in tutte le competizioni , mettendo a segno una rete nel match di Champions tra il Chelsea e la Dinamo ...

Zakaria saluta il Chelsea e torna alla Juventus: "È stato un periodo difficile, ma voglio... Tutto Juve

Denis Zakaria è pronto a tornare alla Juventus. Il Chelsea non ha intenzione di procedere al riscatto del cartellino, con il centrocampista di nazionalità svizzera che quindi termina la propria esperi ...Inter, Marotta punta Nacho e Pavard. Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, l’Inter avrebbe messo nel mirino i difensori Nacho e Pavard. In casa Inter si lavora alla prossima stagione e s ...