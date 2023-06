WWE | Possibile 3 vs 3 a SmackDown questa notte

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 2 giugno 2023) La WWE si è ormai lasciata alle spalle Night of Champions e si dirige a vele spiegate verso Money In The Bank, uno dei PPV più attesi dell’anno. A proposito di MITB, il vincitore dello scorso anno, Austin Theory, di recente, si è trovato impegnato in un match molto avvincente contro Sheamus, nel quale ha trionfato grazie all’aiuto fornitogli dai Pretty Deadly.spoiler Secondo BWE,dovrebbe avvenire un match a tre proprio tra i Pretty Deadly e Austin Theory contro i Brawling Brutes:“Theory e PDeadly x BBrutes”. Considerato che a SmckDown assisteremo alle conseguenze di Night Of Champions e delle azioni di Jimmy Uso, l’aggiunta di questo match lascia immaginare a un episodio dello show blu scoppiettante.