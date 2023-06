WWE | Nei contratti con le arene spunta la “clausola anti-AEW”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 2 giugno 2023) Da quando l’AEW è stata lanciata nel 2019, la WWE ha adottato misure per rallentare la crescita dell’AEW, ad esempio tenendo PLE di NXT contro gli show dell‘AEW, come domenica scorsa quando l’AEW ha tenuto il suo evento più importante dell’anno, Double or Nothing, mentre la WWE aveva l’evento NXT Battleground. La WWE ha anche spostato NXT dal WWE Network come programma di un’ora a USA Network, rendendolo in diretta ed estendendolo a un programma di due ore per un testa a testa con AEW Dynamite. Alla fine, la WWE ha spostato NXT dal mercoledì sera al martedì sera dopo aver perso quasi ogni settimana la battaglia degli ascolti. Nella causa intentata dalla MLW contro la WWE, si sostiene che Triple H abbia cercato di convincere il Madison Square Garden a non ospitare l’evento ROH-NJPW G1 Supercard nell’aprile 2019. Ora la WWE starebbe cercando di limitare i tempi e i luoghi in ...