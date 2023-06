Weekend a Roma | cosa fare sabato 3 e domenica 4 giugno 2023 | tutti gli eventi in programma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 2 giugno 2023)lungo quello del Ponte del 2, con domani e dopodomani che sarà. Come sempre, diverse le tante attività innella città die i comuni della Provincia.da visitare all’insegna del divertimento, della cultura, la buona cucina, o addirittura capaci di accogliere quelle famiglie che vedono la presenza dei bambini.musei comunali gratis Come primadel mese, è ormai consuetudine la possibilità di visitare musei e parchi archeologi gratuitamente. L’ingresso gratuito sarà limitato ai soli luoghi artistici e archeologici gestiti dal Comune. Questo non toglie però come possiamo vedere delle grandi ...