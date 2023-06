Week end 2-4 giugno a Firenze e in Toscana | musei gratis | Memorial “Davide Astori” | eventi

Cosa succede nelDurante il weekend, invece, arriverà una perturbazione 'marsigliese', cioè dal Sud della Francia, che porterà piogge un po' più continue e diffuse al Nord; al Centro ...Terza posizione per un ottimo Esteban Ocon, motivato dal podio conquistato lo scorsoa Monaco, seguito da Nyck De Vries, Pierre Gasly e Kevin Magnussen. Da segnalare che gran parte delle ...Nel prossimoil centro di Sanremo si trasformerà in un villaggio dello sport e della salute. Nella Screen Station, attrezzata con 6 ambulatori, sarà possibile sottoporsi a controlli ...

Weekend 2-4 giugno e ponte 2 giugno | Cosa fare domenica e tutti gli eventi in città MilanoToday.it

Domenicalmuseo e la Domenica Metropolitana, l’avvio dell’Estate Fiorentina 2023 nelle biblioteche e alla Pergola, Firenze Cosplay Festival, ...ROMA – Charles Leclerc va dritto al sodo, come sempre. E senza girarci troppo intorno, vede per la Ferrari un week-end, quello spagnolo, in cui il massimo risultato possibile può essere il podio.