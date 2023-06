Vueling è la compagnia low cost più puntuale nell’aeroporto di Roma Fiumicino

(Di venerdì 2 giugno 2023)– Secondo Cirium, società di consulenza internazionale specializzata in analisi di dati nel campo dell’aviazione,parte del gruppo IAG, è risultata come la secondaaerea lowpiùd’Europa nel mese di aprile 2023, con un tasso di puntualità dell’83,08% sugli oltre 19.300 voli decollati. Il recente rapporto “The On-Time Performance Review” di Cirium collocaal sesto posto nel ranking complessivo delle compagnie aeree europee e, tra le dieci più puntuali in Europa, le riconosce il secondo posto dicon il maggior numero di voli operati ad aprile.aerea low-leader nella puntualitàsi ...

...00 alle 23:59; PersonaleS. A. - 24 ore - dalle 00:01 alle 24:00; Personale Air Dolomiti - 24 ore - dalle 00:01 alle 24:00; Personale di terra dellaEmirates - 4 ore - dalle ore 12:...... quindi, è fondamentale ottenere notizie sul proprio volo direttamente attraverso la...Airlines , sindacato Filt Cgil dalle ore 00.01 alle ore 24.00. Air Dolomiti , sindacato ...S. A. - 24 ore - dalle 00:01 alle 24:00;. Personale Soc. Air Dolomiti - 24 ore - dalle 00:01 alle 24:00;. Personale di terra dellaEmirates - 4 ore - dalle ore 12:00 alle ore 16:00;.

Vueling si attesta seconda compagnia low cost più puntuale d ... Roberto Mattiussi - CafèTV24

Vueling informa: "Secondo Cirium, società di consulenza internazionale specializzata in analisi di dati nel campo dell'aviazione, Vueling, compagnia parte del gruppo IAG, è risultata come la seconda c ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...