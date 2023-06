Vortex | Crimini dal passato | la recensione della serie thriller di fantascienza su Netflix

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 2 giugno 2023) Ladal, 2023. Creata da: Camille Couasse, Sarah Farkas. Cast: Tomer Sisley, Camille Claris, Eric Pucheu, Anaïs Parello, Zineb Triki, Sandrine Salyères. Durata: 55 minuti circa/6 episodi. Dove l’abbiamo visto: su. Trama: Grazie a uno squarcio spazio-temporale, un agente di polizia entra in contatto con la moglie scomparsa 27 anni prima e cerca a tutti i costi di impedire l’incidente che ne ha causato la morte. Cosa succederebbe se avessimo la possibilità di modificare un terribile evento del? Decideremmo di cogliere l’occasione al volo oppure lasceremmo le cose come stanno per paura delle conseguenze che le nostre azioni potrebbero avere sul presente? É il dilemma davanti al quale si trova Ludovic, agente di polizia ...