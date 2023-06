Volley | VNL 2023 | l’Italia cede al tie-break agli Stati Uniti nonostante buone prove di Nwakalo ed Omoruyi

(Di venerdì 2 giugno 2023) Seconda sconfitta consecutiva per la nazionale italiana femminile nellaball Nations League. Dopo la prestazione opaca contro la Polonia, le azzurre sono costrette are per 3-2 (25-16, 14-25, 22-25, 25-20, 15-9). Partita molto diversa da quella contro le polacche, che ha visto le “seconde linee” azzurre lottare ad armi pari per lunghi tratti contro le statunitensi. Il match inizia in salita per le azzurre che ritrovano la capitana Miriam Sylla, tenuta a riposo nei primi due incontri di questa VNL. Glitrovano grande continuità al servizio mettendo in difficoltà la ricezione azzurra, causando tanti errori in costruzione ed in attacco. Nel finale un muro di Squarcini prova a scuotere il sestetto italiano checomunque il primo parziale per 16-25. La musica ...

CAVALESE (TRENTO) - Dopo quasi un mese di lavoro in Val di Fiemme, in preparazione alla lunga stagione estiva che vedrà gli azzurri impegnati su diversi fronti, prende il via il primo torneo del 2023, ...Si parte. La Nazionale italiana di volley è pronta per una nuova avventura e la prima tappa del lungo percorso internazionale che attende gli azzurri coincide con la prima fase della Volleyball Nation ...