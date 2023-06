Volley | VNL 2023 | i convocati dell’Italia di Fefè De Giorgi Romanò e Rinaldi | osservati speciali

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 giugno 2023) Si parte. La Nazionale italiana diè pronta per una nuova avventura e la prima tappa del lungo percorso internazionale che attende gli azzurri coincide con la prima fase dellaball Nations League, che si terrà da martedì 6 a lunedì 12 giugno a Ottawa (Canada). Gli uomini di Ferdinando Desono stati inseriti nella Pool 1 e affronteranno l’Argentina, gli Stati Uniti, Cuba e la Germania. Il CT ha diramato un elenco di 14 giocatori, mentre il resto del gruppo rimarrà in collegiale a Cavalese (Val di Fiemme) fino al 9 giugno. Una squadra composta da tanti giovani interessanti, che ha fatto vedere ottime cose nel triangolare che si è svolto proprio a Cavalese, battendo l’Olanda e la Bulgaria. Sono arrivati, da questo punto di vista, dei segnali incoraggianti in vista dell’estate, in termini di solidità. In particolare, si ...