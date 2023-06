Volley femminile | VNL 2023 Azzurre a caccia del riscatto contro le campionesse olimpiche

(Di venerdì 2 giugno 2023) Almeno due vittorie era l’obiettivo dell’Italia di Davide Mazzanti nella trasferta di Antalya che apre la VNL. Squadra rimaneggiata, tante giovani in campo, alcune poco abituate a giocare titolari nel club, figurarsi in Nazionale, magari al debutto assoluto. Così si spiegano le difficoltà che sta incontrando la squadra azzurra,formazioni altrettanto rimaneggiate e sicuramente più deboli sulla carta della squad5ra italiana, in questo primo slot di gare che ha portato finora una vittoria al tie breakla Thailandia e una sconfitta piuttosto netta (1-3)la Polonia ieri. Oggi leproveranno a riscattarsiledegli Stati Uniti che hanno iniziato la loro avventura con un vittoria al tie break ...

Oggi, venerdì 2 giugno alle ore 19.00, si gioca Italia-Stati Uniti, match valido per la Nations League 2023 di volley femminile. Dopo la sconfitta di ieri contro la Polonia, le azzurre tornano in campo.