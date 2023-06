Volkswagen - ID Buzz LWB | a passo lungo in Nordamerica

(Di venerdì 2 giugno 2023) Per introdurre la ID.in America, laha scelto di creare una variante diversa da quella europea, caratterizzata da unpiù. Presentata nell'inconfondibile cornice di Huntington Beach a Los Angeles, la versione "LWB" andrà in vendita negli Usa e in Canada all'inizio del 2024. Gli esemplari destinati al mercatono saranno comunque prodotti nella fabbrica tedesca di Hannover, insieme al Bulli T6.1 e al Multivan. Anche in Europa. Torna così dopo venti anni di assenza uno dei modelli iconici che ha fatto la fortuna del marchio tedesco negli Stati Uniti. Pure i clienti europei, tuttavia, potranno ordinare la "long wheelbase" in futuro: nel Vecchio continente sarà presentata il 23 giugno alBus Festival di Hannover, dove è previsto un ...

The electric, modern-day interpretation of Volkswagen's Microbus for North America has one more row, a bigger battery and more power than its European counterpart.The stretched, long-wheelbase version of Volkswagen's reborn electric Kombi debuts new technology and batteries for the model.