Voglia di lavorare meno | meglio e guadagnare di più

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 2 giugno 2023) Il mondo del lavoro sta cambiamando radicalmente. La Pandemia, il Lockdown hanno messo a dura provo aniami, coscenze e soprattutto abitudini delle persone, lo hanno fatto a tal punto da generare un’ondata di licenziamenti che negli USA ha assunto dimensioni talente importanti da essere stata definita la “Great Resgnation”, le grandi dimissioni. Con l’allontanrsi dei tempi pandemici il fenosi è attenuato, tant che urante lo scorso anno, il tasso con cui gli americani hanno lasciato il lavoro è costantemente diminuito. Nel 2022 solo negli USA ben 50 milioni di persone hanno lasciato il lavoro con punte come quelle di gennaio dello stesso anno che hanno sfiorato i 5 milioni. Secon McKinsey il mondo del lavoro si sta trasformando in un enorme mercato in cui i dipendenti “vendono” i loro talenti ad “acquirenti” desiderosi o datori di lavoro che devono competere per ...