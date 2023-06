Vlahovic via dalla Juve | l’operazione è totalmente folle

Con la stessa logica è possibile che finiscano anche Pogba esul mercato: insieme guadagnano 21 milioni lordi. Per l'attaccante c'è il Bayern in cerca di una punta che costi meno di Kane, ...Come riferito dal giornalista Falk di BildTwitter, infatti, il bomber serbo della Juve è finito in cima alla lista dei tedeschi dopo il "no" di Kane. Oltre a...Arriva il duo Marotta - Paratici e tutto dà ilalla ricostruzione che, attenzione perchè anche ... è venuta fuori con vari elementi della rosa (, Di Maria, ecc ) che uscendo dal campo ...

Calciomercato Juventus, Vlahovic via Ecco il possibile sostituto Today.it

Dusan Vlahovic arrivato dalla Fiorentina con un carico di gol ha deluso le aspettative, la Juventus apre alle offerte, ma quella del Bayern è ancora bassa. Settimana di decisioni su Allegri e direzion ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...