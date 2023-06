Vicenza | sarà addio di Balzaretti

(Di venerdì 2 giugno 2023) Le strade di Federicoe delsi separano. Al termine del contratto, al 30 giugno, il ds non rinnoverà: "La Società...

Il, con una nota ufficiale sul proprio sito e sui canali social, ha reso noto che dal 30 giugno Davide Balzaretti nonpiù il ds della società. "La Società LRcomunica che, alla scadenza contrattuale prevista al 30 giugno 2023, non proseguirà la collaborazione con il Direttore Sportivo Federico Balzaretti,...... in provincia di, vedrà Natale Mannino e Giacomo Giannone impegnati a difendere la loro leadership nel Terzo Raggruppamento del Campionato italiano rally auto storiche. Cianche il ...Prima il silenzio, poi il suono, o la parola.21 maggio " 11 giugno 2023 I giovani talenti delle Settimane Musicali e le Matinée in musica. l' Odeo del Teatro Olimpicoilluminato da ...