Vicenza | Balzaretti non sarà più il direttore sportivo | “Ringrazio il club e i tifosi”

(Di venerdì 2 giugno 2023) Si separano le strade dele di Federico. L’ex terzino,delveneto, non rinnoverà il contratto in scadenza al 30 giugno 2023 di comune accordo con la società che, sul proprio sito, ringrazia il ds “per l’impegno profuso, la passione dimostrata e il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera professionale”. Il nome diè già stato accostato alla nuova Sampdoria di Radrizzani. Queste le parole dell’ex calciatore della Roma: “Un infinito grazie alla famiglia del, alla famiglia Rosso per l’opportunità che mi è stata data, alla squadra, agli allenatori, al settore giovanile e a tutte le persone che sia in sede sia al campo, hanno lavorato al mio fianco, giorno dopo ...

E' finita l'avventura del direttore sportivo Federico Balzaretti al L. R. Vicenza. Oggi il club biancorosso ha comunicato con una nota che alla scadenza contrattuale, prevista al 30 giugno, non proseguirà la collaborazione, di comune accordo. "Il club ringrazia il direttore sportivo per l'impegno profuso, la passione dimostrata e il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera professionale". Di seguito alcune parole di ringraziamento rilasciate dal Direttore: "Un infinito grazie alla famiglia del LR Vicenza, alla famiglia Rosso per l'opportunità che mi è stata data, alla squadra, agli allenatori, al settore giovanile e a tutte le persone che sia in sede sia al campo, hanno lavorato al mio fianco."

Svolta in casa Vicenza dove si è deciso di non proseguire insieme al ds Federico Balzaretti. Il comunicato sul futuro dell'ex romanista ...Dal 30 giugno, Federico Balzaretti non sarà più il direttore sportivo del Vicenza, club uscito di scena poco prima delle final four dei playoff di Serie C in cui è passato il Cesena.