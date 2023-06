Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2023 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 giugno 2023)DEL 2 GIUGNOORE 18.20 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPRIMI RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LAURENTINA E APPIA SI SEGNALANO CODE SULLA COMPLANARE DELLAFIUMICINO SULLA RAMPA DI ACCESSO AL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA RALLETNAMENTI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI SPIACENTO IN DIREZIOE LATINA CODE A TRATTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO DAL LUNGOMARE DI OSTIA A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE EUR SULLA LITORANEA CODE A TRATTI TRA LIDO DI OSTIA E MARIA DI ARDEA NEI DUE SENSI E SU VIA FLACCA, CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA GAETA E FORMIA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA SEGNALIAMO INOLTRE LA CHIUSURA ALLE STRADA PROVINCIALE GUGLIETTA VALLEFRATTA PER ALLAGAMENTO AL KM 12 CI TROVIAMO TRA TORRE E ...