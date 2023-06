Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2023 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 giugno 2023)DEL 2 GIUGNOORE 17.20 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE SI SEGNALANO CODE SULLA COMPLANARE DELLAFIUMICINO SULLA RAMPA DI AACCESSO AL GRA INCARREGGIATA ESTERNA RALLETNAMENTI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI SPIACENTO IN DIREZIOE LATINA SULLA LITORANEA INCOLONNAMENTI TRA LIDO DI OSTIA E MARIA DI ARDEA NEI DUE SENSI E SU VIA FLACCA, CODE A TRATTI TRA SPERLOGA E FORMIA ANCHE IN QUESTO CASO NELLE DUE DIREZIONI SEGNALIAMO INOLTRE LA CHIUSURA ALLE STRADA PROVINCIALE GUGLIETTA VALLEFRATTA PER ALLAGAMENTO AL KM 12 CI TROVIAMO TRA TORRE E AMASENO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral