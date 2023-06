Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 giugno 2023)DEL 2 GIUGNOORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE REGIONALI SI SEGNALANO CODE SULLAFIUMICINO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR SULLA LITORANEA DOVE AL MOMENTO SI INCONTRANO RALLENTAMENTI TRA LIDO DI OSTIA E MARIA DI ARDEA NEI DUE SENSI E SU VIA FLACCA, ABBIAMO CODE A TRATTI TRA SPERLOGA E GAETA ANCHE IN QUESTO CASO NELLE DUE DIREZIONI SEGNALIAMO INOLTRE LA CHIUSURA ALLE STRADA PROVINCIALE GUGLIETTA VALLEFRATTA PER ALLAGAMENTO AL KM 12 CI TROVIAMO TRA TORRE E AMASENO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral