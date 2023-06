Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 giugno 2023)DEL 2 GIUGNOORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA PER GLI SPOSTAMENTI PER IL PONTE DEL 2 GIUGNO; INIZIAMO DALLA A1, DOVE CI SONO CODE SULLA DIRAMAZIONESUD TRA IL RACCORDO E LA BARRIERA DISUD, E PROSEGUENDO VERSO NAPOLI TRA IL NODO CON LA A24-TERAMO E VALMONTONE; SULLA STESSA-TERAMO CODE A TRATTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A TIVOLI IN DIREZIONE TERAMO; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLA DIRAMAZIONENORD TRA IL RACCORDO E SETTEBAGNI, SULL’AURELIA TRA MALAGROTTA E TORRIMPIETRA, E SULLA A12 TRA FREGENE E CERVETERI; E CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN ...