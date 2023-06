Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2023 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 giugno 2023)DEL 2 GIUGNOORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZE-SEGNALATO UN VEICOLO IN FIAMME TRA GUIDONIA E IL BIVIO PERNORD IN DIREZIONE FIRENZE, RACCOMANDIAMO PRUDENZA; ATTENZIOEN ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CHIUSA LA RAMPA DI IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SALARIA; E OGGI 2 GIUGNO NUMEROSI GLI EVENTI SUL TERRITORIO PER LE CELEBRAZIONI DEL 77° ANNIVERSARIO DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA: ASI SVOLGERA’ LA TRADIZIONALE CERIMONIA PRESSO L’ALTARE DELLA PATRIA CON LA PRESENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA, E LA SFILATA DELLE FRECCE TRICOLORI; ATTIVE CHIUSURE AL TRAFFICO E DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS IN PIAZZA ...