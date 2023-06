Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2023 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 giugno 2023)DEL 1 GIUGNO ORE 20:20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLALUNGHISSIME CODE SULL’A1NAPOLI A PARTIRE DALL’A24 SINO A VALMONTONE CODE ANCHE SULLA DIRSMAZIONESUD DELL’A1 PROPRIO PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE IN A1 SUL RACCORDO ANULARE CODE DALLA CASSIA ALLA CASILINA IN INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRAFIUMICINO E TUSCOLANA SULLA PONTINA RALLENTAMENTI DA CASTELNO A POMEZIA DIREZIONE LATINA PIU’ A NORD IN VIA CASSIA SI RALLENTA ALTEZZA LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METRE RICORDIAMO CHE I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA PROSEGUIRANNO NELLE GIORNATE DI VENERDÌ 2, ...