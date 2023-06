Vi suicidate ogni volta | chi è il vostro leader Bandecchi deride la Schlein | gelo da Formigli | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 giugno 2023) La batosta presa dal Pd alle ultime elezioni comunali è al centro del dibattito nel salotto di Corradoa PiazzaPulita su La7, nella puntata del primo giugno, In studio c'è il neo sindaco di Terni, Stefano, che è anche coordinatore nazionale di Alternativa Popolare e presidente della Ternana, secondo il quale il verodel Partito democratico è Stefano Bonaccini: "Conte ed Ellysono la stessa identica cosa, serviva Bonaccini. Il concetto è che voi vipasso che fate". Ma Dario Nardella, sindaco di Firenze, non condivide questa lettura e ribatte: "Io sono del Pd, ho vinto due volte al primo turno e non mi sento suicidato". Quindi spiega: "Il nostro problema è che abbiamo tre opposizioni ...