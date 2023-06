Vestirsi come in Ted Lasso

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 2 giugno 2023) Se il calcio è questione di pathos, allora a Tedl’hanno capito subito: il finale di stagione arriva su Apple TV+ – disponibile dal 31 maggio – propriose fosse l’atto conclusivo di una coppa importante, con i dubbi della vigilia, l’attesa palpitante, la curiosità irrefrenabile. Anche perché, al momento, una quarta stagione non è prevista. Sembrava un’assurdità tutta a stelle e strisce quella di un proprietario di un club di Premier League che trama per la retrocessione della sua squadra – nel campionato di calcio più ricco del pianeta, nessuno lo farebbe, nemmeno per vendicarsi del Rupert di turno – ma, superato lo shock iniziale, Tedci ha condotto per mano nelle dinamiche di una squadra di calcio (e non solo, ma chi l’ha detto che il calcio è solo un gioco?), mostrando un acume narrativo e una certa attenzione a ...