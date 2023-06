Verstappen domina le libere in Spagna | timidi segnali positivi per la Ferrari

(Di venerdì 2 giugno 2023) E’ sempre lo stesso discorso, è sempre dominio di Max. Che fino a un minuto prima dalla fine delle2 in, in fin dei conti, pur essendo davanti a tutti non aveva gettato nel panico i competitor, che però hanno dovuto fare con un suo giro finale semplicemente mostruoso nella simulazione gara con le gomme ormai usurate ma con pista sempre più gommata: a Montmelò c’è il solito alieno ed è due spanne davanti a tutti. Per quanto riguarda il tempo da qualifica,è sempre al comando ma con dominio meno marcato, si piazza davanti all’ottimo Fernando Alonso, sempre più seconda forza di questo Mondiale, poi a sorpresa ecco fare capolino Hulkenberg e Ocon, che stringono a sandwich un deludente Sergio Perez, mai davvero capace di accendersi e oscurato dal compagno che sembra destinato a vincere ...

Maxcon la Red Bull è stato il più veloce anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna. Con il tempo di 1:13.907 realizzato con gomme soft, l'olandese ha staccato di ...Albon Williams 1:16.630 ( S ) +2.024 28

