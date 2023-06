Verona | 15enne canta nel coro della chiesa | violentata dal batterista

commenta Una, corista in chiesa , sarebbe stata violentata da uno dei musicisti . E' quanto sostiene la procura diche ha chiesto per l'uomo, sposato e padre, con oltre il doppio di anni della ...La conosco da anni, l'ho incontrata ache è una città piccola e abbiamo chiacchierato tra l'... ho detto ad Oriana che toglie e mette le foto come unache comunque non mi va. Non mi va ...Leggi Anche, il cadavere di un'anziana in casa da almeno cinque anni. Dopo la scoperta il ... aveva sottolineato la Procura per i minorenni di Catania, emersi a carico deldalle indagini ...

Verona, 15enne corista in chiesa violentata da uno dei musicisti TGCOM

La ragazzina ha raccontato di aver subito abusi da parte del musicista, trentenne sposato, che rischia sette anni di reclusione. Secondo il pm l'uomo ha "costretto con la violenza" la ragazzina "a ...E' quanto sostiene la procura di Verona che ha chiesto per l'uomo, sposato e padre, con oltre il doppio di anni della vittima, una condanna a sette anni. Secondo quanto riportato dal Corriere della Se ...