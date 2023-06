Ventotene Festival International des Rignitors d’Etoiles | c’è anche “Palloni Gonfiati” con Luigi Coraggio

(Di venerdì 2 giugno 2023)– C’è un pezzo, importante, diin questo fine settimana a Chambery, in alta Savoia, in Francia, a partecipare ad undavvero unico, quello dedicato alle cosiddette arti effimere. Ildesda venerdì a domenica 4 giugno si preannuncia una miscellanea ricca di incontri poetici, multiculturali, familiari e L'articolo Temporeale Quotidiano.

La Festa di Utopia si è tenuta per sette edizioni nell'isola di, uno de luoghi simbolo ...389.2031356 La Festa di UTOPIA 2023 rientra anche nel circuito interregionale Marameo> www.batte perfino la Croisette e ieri sera Nanni il veterano ha sfilato sul tappeto rosso con ... "Ricordo che non esisteva nemmeno il Palais due i film venivano proiettati sulla ...Ottavo film in gara aldi Cannes . Consecutivamente. Un veterano. "Ma l'emozione c'è sempre, intatta". Nanni ... è ache gira con Virzì, vi saluta ". Fine del messaggio, ove non è ...