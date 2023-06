Venerato | Italiano è l' allenatore giusto per il Napoli

(Di venerdì 2 giugno 2023) Ciro, giornalista Rai ed esperto di mercato, è intervenuto a "1 Football Club" su 1 Station Radio. Queste le sue parole: Ci sono novità su quel che è, ormai, il totoper la panchina azzurra? “Su questo argomento è necessario essere molto seri, i numeri al lotto li lascio a qualcun altro… De Laurentiis ha detto di aver contattato dieci allenatori. Va considerato che il club campione d’Italia fa gola a molti procuratori. Il primo nome sondato è stato quello di Gasperini, ma chi era vicino al presidente gli ha fatto capire le complicazioni tattiche che l’arrivo di Gian Piero avrebbe decretato. Soprattutto, il ruolo di Lobotka in un centrocampo a due e quello di Di Lorenzo come quinto di difesa. Man mano che passano i giorni credo che il presidente, tuttavia, si sia fatto un’idea. Saranno cruciali i giorni dopo la finale di ...

Ciro Venerato ha svelato un retroscena sul nuovo allenatore del Napoli mettendo in evidenza la prima opzione del presidente De Laurentiis.Ciro Venerato protende verso il nome di Vincenzo Italiano per la sostituzione di Luciano Spalletti sulla panchina della squadra Campione d'Italia.