(Di venerdì 2 giugno 2023) Lo riporta il quotidiano tedesco Die Welt: Papa Francesco avrebbe detto a Gänswein di lasciare Roma entro il 1 luglio Il segretario privato di Benedetto XVI,Gänswein,suanatale diGermania sud-occidentale. Papa Francesco avrebbe detto a Gänswein di lasciare Roma entro il 1 luglio, secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Die Welt. I colloqui sul trasferimento sono in corso e non si sono ancora conclusi, riporta la Dpa. La decisione è stata presa a maggio durante un’udienza privata, ha riferito il quotidiano, citando diverse fonti ecclesiastiche di alto rango. Si dice che Gänswein abbia suggerito una serie di possibili incarichi da poter assumere. Un portavoce dell’arcidiha ...

Il segretario privato di Benedetto XVI, Georg Gänswein, tornerà nella sua diocesi natale di Friburgo, nella Germania sud - occidentale. Papa Francesco avrebbe detto a Gänswein di lasciare Roma entro

Vaticano, "padre Georg tornerà nella diocesi di Friburgo" Entilocali-online

(Adnkronos) – Il segretario privato di Benedetto XVI, Georg Gänswein, tornerà nella sua diocesi natale di Friburgo, nella Germania sud-occidentale. Papa Francesco avrebbe detto a Gänswein di lasciare