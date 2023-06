Vasco Rossi canta a sorpresa “Romagna mia” dal palco di Rimini | “Gente fiera e orgogliosa | che non molla mai”

(Di venerdì 2 giugno 2023) Laannunciata daper il popolo alluvionato è ‘mia’ta daldel Romeo Neri diinsieme con Claudio Golinelli detto ‘Il Gallo’, storico bassista del “Blasco” originario di Imola. In apertura di concerto, con le immagini dei territori alluvionati apparsi sui maxi schermi, il rocker ha detto al pubblico: “Siamo qui per portare un po’ di gioia. Questo è il mio omaggio a questa terra ferita, ma straordinaria, fatta di, che nonmai. Siete fantastici, ce la farete. Viva e forza”. Credit Facebook Omar Rav L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

2 Giugno 2023 Una manciata di minuti. E forse anche meno. Lo scorso inverno i 24.000 biglietti per la 'Data Zero' del nuovo tour di- messa in cartellone il 2 giugno - si erano volatilizzati in un amen. E Rimini, sede scelta per la prima 'messa laica' 2023 del Komandante, aveva iniziato a sognare.

